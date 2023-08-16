Новичок днепрян Евгений Волынец, который из-за грубого столкновения вылетел сразу же в первой игре, понемногу приходит в себя.

Вратарь СК Днепр-1 Евгений Волынец продолжает курс реабилитации после полученного сотрясения мозга в матче квалификации Лиги чемпионов с Панатинаикосом. По сообщению Sport.ua, 29-летний футболист во вторник, 15 августа, приступил к беговым тренировкам.

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Сам голкипер признался, что клубные врачи не дают никаких прогнозов относительно окончательных сроков его восстановления. "У меня пока что не было физических нагрузок. Сейчас начнутся, и будем смотреть, как организм будет реагировать", – отметил Волынец.

Напомним, Евгений получил жуткую травму после столкновения с игроком Панатинаикоса в матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Афинах. У него было диагностировано сотрясение мозга и глубокий порез на шее.

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