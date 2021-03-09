Лучане на своей официальной странице в Instagram сообщили о подписании трех новичков.

Экс-звезда Волыни признался, как Луческу помог ему попасть в сборную Румынии

Нападающий Юрий Коломоец удачно выступал за Ворсклу и даже дослужился до вызова в сборную Украины (один матч). Впрочем, зарубежный опыт форварда оказался провальным – в эстонской Левадии провел год, а таджикском Истиклоле вообще месяц. Вячеслав Шарпар полтора года отыграл за Ригу, а теперь снова попытает силы в Украине. Для 33-летнего хавбека это третий приход в Волынь. Третий новичок – конголезский форвард Жордан Н'Кололо, за плечами которого Кан, Истра, Херманнштадт и Рига.

Добавим, что Волынь пошла зимовать на седьмой строчке Первой лиги, отставая от зоны повышения на 6 очков.

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