Лучани на своїй офіційній сторінці в Instagram повідомили про підписання трьох новачків.

Екс-зірка Волині зізнався, як Луческу допоміг йому потрапити у збірну Румунії

Нападник Юрій Коломоєць вдало виступав за Ворсклу і навіть дослужився до виклику в збірну України (один матч). Втім, закордонний досвід форварда виявився провальним – у естонській Левадії провів рік, а таджицькому Істіклолі взагалі місяць. В'ячеслав Шарпар півтора року відіграв за Ригу, а тепер знову спробує сили в Україні. Для 33-річного хавбека це третій прихід у Волинь. Третій новачок – конголезький форвард Жордан Н'Кололо, за плечима якого Кан, Істра, Херманнштадт та Рига.

Додамо, що Волинь пішла зимувати на сьомій сходинці Першої ліги, відстаючи від зони підвищення на 6 очок.

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