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"Володя, вылезай", – Рух сделал очередной оригинальный проморолик к матчу

15:19 118 Читати українською
"Володя, вылезай", – Рух сделал очередной оригинальный проморолик к матчу
Рух / ФК Рух

Движение продолжает поощрять болельщиков приходить на матчи необычными промороликами.

 

Рух в своем YouTube-канале опубликовал проморолик к матчу 3 предварительного раунда Кубка Украины против Мариуполя.

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Матч состоится 2 октября в 18:00 во Львове на стадионе Скиф.

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