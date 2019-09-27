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"Володя, вилазь", – Рух зробив черговий оригінальний проморолик до матчу

15:19 4037 Читать на русском
"Володя, вилазь", – Рух зробив черговий оригінальний проморолик до матчу
Рух / ФК Рух

Рух продовжує заохочувати вболівальників приходити на матчі незвичайними промороликами.

 

Рух у своєму YouTube-каналі опублікував проморолик до матчу 3 попереднього раунду Кубка України проти Маріуполя.

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Матч відбудеться 2 жовтня о 18:00 у Львові на стадіоні Скіф.

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