"Бахнет по пивку?" – Рух в очередной раз креативно анонсировал домашний матч

Интервью — 12:00 596
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"Ехать в Реал или Барселону, чтобы сделать селфи?": Юрий Вернидуб – о стажировке в Испании, Лунине и Скрипнике в Заре
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"Це лайно складно назвати тренером Барселони": Вальверде знищують після Борусії – виліт з ЛЧ в обмін на його головуЛига чемпионов — 18 сент 1047
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Динамо – Мальме: предматчевая пресс-конференция Алексея МихайличенкоЛига Европы — 18 сент 889
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Динамо – Мальме: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Алексея МихайличенкоЛига Европы — 18 сент 541
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УЕФА прокомментировал выплату транша для УАФ в оффшор, связанный с СуркисомУкраина — 18 сент 888