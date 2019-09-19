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"Бахнет по пивку?" – Рух в очередной раз креативно анонсировал домашний матч

14:18 12 Читати українською
"Бахнет по пивку?" – Рух в очередной раз креативно анонсировал домашний матч
Капитан Руха Игорь Дуць / фото ФК Рух

Львовский Рух продолжает создавать оскароносные анонсы матчей Первой лиги.

 

Львовский Рух анонсировал поединок против Оболонь-Бровара уже в привычном для себя оригинальном стиле.

"Ну что, морячок, ты приплыл!" – Рух продолжает оригинально анонсировать свои матчи

После 9-ти туров Первой лиги Рух возглавляет турнирную. Оболонь-Бровар находится на третьей строчке. Матч 10-го тура Рух – Оболонь-Бровар состоится 21 сентября в 17:00.

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