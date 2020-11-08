Чемпионат Германии 2020/21, 7-й тур

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Штеффен, 5, Вегхорст, 26 – Адамян, 88

Нереализированые пенальти: Вегхорст, 82 (Вольфсбург) – Даббур, 90+3

Байер – Боррусия Менхенгладбах – начало в 19:00

Хоффенхайм на выезде встречался с Вольфсбургом. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте – Филипп отдал прекрасную передачу под удар Штеффену, который из пределов штрафной низом пробил в дальний угол. "Волки" выглядели явными фаворитами встречи и в середине тайма, после двух попыток Штеффена на добивании, Вегхорст сумел запихнуть мяч в сетку и увеличить преимущество.

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Во второй половине матча темп игры замедлился – Вольфсбург играл на удержание результата, а гости безуспешно пытались отыграться. На 82-й минуте "волки" могли увеличить преимущество до разгромного за счет пенальти, но его не сумел реализовать Вегхорст. Под занавес поединка Адамян получил длинную навесную в штрафную от Фоґта и сумел отквитать один гол. Уже на последних минутах компенсированного времени Хоффенхайм получил шанс сравнять – рефери назначил пенальти в ворота хозяев. Его упустил Даббур – голкипер исполнил невероятный сейв. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вольфсбурга – 2:1.

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