Боруссия Д – Бавария: Холанд нашел виновного в поражении своей команды от мюнхенцев
Норвежский форвард "шмелей" Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча 7-го тура немецкой Бундеслиги с "Ротэн" (2:3).
"Я должен был забивать больше голов. Если мы не будем реализовывать свои шансы в матчах такого уровня, мы никогда не выиграем.
Боруссия Д – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча
Бавария – лучшая команда в мире. Мы должны усерднее работать, чтобы сделать следующий шаг и выйти на один уровень с Баварией", – цитирует Холанда издание Goal.
Напомним, в центральном матче 7-го тура чемпионата Германии "шмели" на своем поле уступили Баварии 2:3. Холланд вышел в старте и сумел отличиться лишь на 83-й минуте, забив второй гол команды. Поражение опустило команду Фавра на третью строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Бавария – единоличный лидер.
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