"Я должен был забивать больше голов. Если мы не будем реализовывать свои шансы в матчах такого уровня, мы никогда не выиграем.

Боруссия Д – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Бавария – лучшая команда в мире. Мы должны усерднее работать, чтобы сделать следующий шаг и выйти на один уровень с Баварией", – цитирует Холанда издание Goal.

Напомним, в центральном матче 7-го тура чемпионата Германии "шмели" на своем поле уступили Баварии 2:3. Холланд вышел в старте и сумел отличиться лишь на 83-й минуте, забив второй гол команды. Поражение опустило команду Фавра на третью строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Бавария – единоличный лидер.

Боруссия Д – Бавария: шоу с привычным финалом, Холанд и Ройс мало помогли магу, руки прочь от Фавра, позитив для Украины