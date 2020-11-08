У рамках 7-го туру Бундесліги Хоффенхайм на виїзді поступився Вольфсбургу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 7-й тур

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Штеффен, 5, Вегхорст, 26 – Адамян, 88

Нереалізовані пенальті: Вегхорст, 82 – Даббур, 90+3

Байєр – Боррусія Менхенгладбах – початок о 19:00

Хоффенхайм на виїзді зустрічався із Вольфсбургом. Господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині – Філіп віддав чудову передачу під удар Штеффену, який з меж штрафного майданчика низом пробив у дальній кут. "Вовки" виглядали явними фаворитами зустрічі і у середині тайму, після двох спроб Штеффена на добиванні, Вегхорст таки зумів запхати м'яч у сітку і збільшити перевагу.

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У другій половині матчу гра заповільнилась – Вольфсбург грав на утримання результату, а гості безуспішно намагались відігратись. На 82-й хвилині "вовки" могли збільшити перевагу до розгромної за рахунок пенальті, але його не зумів реалізувати Вегхорст. Під завісу поєдинку Адамян отримав довгу навісну у штрафний майданчик від Фоґта і зумів відквитати один гол. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу Хоффенхайм отримав шанс зрівняти – рефері призначив пенальті у ворота господарів. Його змарнував Даббур – голкіпер виконав надзвичайний сейв. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вольфсбурга – 2:1.

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