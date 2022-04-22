Вольфсбургу необходимо очень сильно постараться, чтобы вылететь из Бундеслиги, но и успокаиваться подопечным Флориана Кофельдта рано. Их отрыв от тройки аутсайдеров перед началом 31 тура составлял всего шесть очков – и до понедельника он мог сократиться до трех. Поэтому в домашней встрече против Майнца команду устраивала только победа.

"Карнавальщики", несмотря на отсутствие побед в последних четырех турах, казались крепким и опасным соперником. Ожидалось непростое противостояние – впрочем, гости потерпели тотальное фиаско, пропустив 5 голов еще до перерыва. Архитекторами разгрома стали Лукас Нмеча, Йонас Винн и Макс Крузе.

Счет был открыт очень быстро. На 4-й минуте хозяева провели атаку с прострелом в центр штрафной, которую Нмеча завершил ударом пяткой – мяч попал в штангу, а Винн сыграл на добивании. 1:0! На 10-й минуте Лукас снова попал в каркас ворот, а Майнц на 18-й чуть не наказал Вольфсбург выходом один в один – впрочем, Буркардт запорол его.

Неутомимый Лукас Нмеча так и не смог забить в этой встрече, однако на 21-й минуте он заработал пенальти. Кроме того, нападающий "волков" усадил Тауэра на красную карточку – Майнц остался в меньшинстве, а Крузе уверенно реализовал 11-метровый. 2:0!

В последующие 10 минут Лукас Нмеча нанес два мощных удара, однако Центнер парировал их. Куда больше везло Крузе – на 34-й минуте Макс ударом в касание замкнул кросс от Баку. 3:0! На 41-й минуте дубль оформил и Винн, расстреляв ворота после заброса от Шлагера и удачного рикошета.

В компенсированное же до первого тайма время Крузе оформил хет-трик, приняв прострел от Герхардта и пробив низом в дальний угол. 5:0! Интересно, что Вольфсбург еще никогда в своей истории не забивал 5 голов до перерыва в матче Бундеслиги.

Второй тайм можно было не играть. Вольфсбург уже особо и не хотел этого, практически ничего не создавая у чужих ворот. Флориан Кофельдт пытался оживить команду, сделав пять замен на 60-70 минутах, но улучшения не произошло. Майнц же, держа мяч 60% игрового времени, не смог организовать хотя бы гол престижа, и моментов почти не возникало. Наконец, финальный свисток зафиксировал победу "волков" со счетом 5:0.

Таким образом, Вольфсбург набрал 37 очков, поднявшись сразу на 11-ю позицию. Майнц же, имея в активе 39 зачетных баллов, пока держится девятым.