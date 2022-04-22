Вольфсбургу необхідно дуже сильно постаратись, аби вилетіти з Бундесліги, але і заспокоюватись підопічним Флоріана Кофельдта зарано. Їхній відрив від трійки аутсайдерів перед початком 31-го туру становив всього шість очок – і до понеділка він міг скоротитись до трьох. Саме тому в домашній зустрічі проти Майнца команду влаштовувала тільки перемога.

"Карнавальники", попри відсутність звитяг у останніх чотирьох турах, здавалися міцним і небезпечним суперником. Очікувалось непросте протистояння – втім, гості зазнали тотального фіаско, пропустивши 5 голів ще до перерви. Архітекторами розгрому стали Лукас Нмеча, Йонас Вінн та Макс Крузе.

Рахунок було відкрито дуже швидко. На 4-й хвилині господарі провели атаку з прострілом у центр штрафного, яку Нмеча завершив ударом п'яткою – м'яч влучив у стійку, а Вінн зіграв на добиванні. 1:0! На 10-й же хвилині Лукас знову влучив у каркас воріт, а Майнц на 18-й ледь не покарав Вольфсбург виходом віч-на-віч – втім, Буркардт запоров його.

Невтомний Лукас Нмеча так і не зміг забити у цій зустрічі, однак на 21-й хвилині саме він заробив пенальті. Крім того, нападник "вовків" всадив Тауера на червону картку – Майнц залишився у меншості, а Крузе впевнено реалізував 11-метровий. 2:0!

В наступні 10 хвилин Лукас Нмеча завдав два потужних удари, однак Центнер парирував їх. Куди більше щастило Крузе – на 34-й хвилині Макс ударом у дотик замкнув крос від Баку. 3:0! На 41-й хвилині дубль оформив і Вінн, розстрілявши ворота після закидання від Шлагера й вдалого рикошету.

У компенсований же до першого тайму час Крузе оформив хет-трик, прийнявши простріл від Герхардта й пробивши низом у дальній кут. 5:0! Цікаво, що Вольфсбург ще ніколи у своїй історії не забивав 5 голів до перерви у матчі Бундесліги.

Другий тайм можна було й не грати. Вольфсбург вже особливо і не хотів цього, практично нічого не створюючи біля чужих воріт. Флоріан Кофельдт намагався оживити команду, зробивши п'ять замін на 60-70-х хвилинах, але покращення не сталося. Майнц же, тримаючи м'яч 60% ігрового часу, не зміг організувати бодай гол престижу, та і моментів майже не виникало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "вовків" з рахунком 5:0.

Таким чином, Вольфсбург набрв 37 очок, піднявшись одразу на 11 позицію. Майнц же, маючи в активі 39 залікових балів, поки що тримається дев'ятим.