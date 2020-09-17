В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "волки" без проблем разобрались с представителем Албании. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кукес – Вольфсбург – 0:4

Голы: Вегхорст, 21, 74, Лакруа, 33, Мехмеди, 90

Нереализованный пенальти: Ррока, 35 (Кукес)

Результат поединка между Кукесом и Вольфсбургом с нетерпением ожидала Десна. Ведь именно победитель этой пары должен был стать соперником черниговцев в их дебютном поединке в еврокубках. Кукес в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Албании, а Вольфсбург занял седьмое место в Бундеслиге, поэтому матч обещал быть боевым.

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Уже на 20-й минуте подопечные Оливера Гласнера вышли вперед: нидерландский нападающий "волков" Ваут Вегхорст, воспользовавшись отскоком от защитника соперника, оказался с мячом в штрафной хозяев и прошил голкипера албанцев. Еще до перерыва Максенс Лакруа удачно сыграл на добивании и удвоил счет в матче.

Буквально за минуту Феликс Клаус нарушил правила в собственной штрафной и Кукес получил право на одиннадцатиметровый. Эдуард Ррока мощно пробил по центру, однако Кун Кастелс в падении успел выставить руку и спас свою команду от гола.

После перерыва еще один шанс упустил австрийский полузащитник хозяев Альбин Гаши, попав в перекладину. В середине второго тайма Вегхорст оформил дубль, замкнув прострел Ренато Штеффена в пустые ворота. А уже на последней минуте Адмир Мехмеди поставил жирную точку в матче, установив окончательный счет.

Уже 24 сентября "волки" будут тестировать очередную украинскую команду (после Александрии и Шахтера) – из-за слепого жребия команда Рябоконя вынуждена будет дебютировать в Лиге Европы на выезде.

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