Ліга Європи: украинец с позором вылетел от Русенборга, Сольдадо напомнил о себе голом – LIVE
Состоялись матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Результаты поединков 17 сентября – в этой новости на "Футбол 24".
В общем во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграют 92 команды. Львиная доля матчей состоится именно 17 сентября, если точно – 43. Противостояния на этой стадии турнира состоят из одной встречи. "Футбол 24" отслеживает результаты игрового дня онлайн в этой новости.
Заметим, что сегодня в еврокубках дебютирует Колос. Команда Руслана Костышина гостит у греческого Ариса. Отчет об этой игре можно будет прочитать на нашем сайте. Кроме того, в матче Кукеси – Вольфсбург определится соперник Десны в третьем раунде квалификации.
Коротко о главном: Андрей Сахневич в составе Вентспилса абсолютно без шансов уступил Русенборгу (1:5) и позорно покинул еврокубки. Экс-игрок Колоса и Александрии отыграл весь матч. Воспитанник Реала Роберто Сольдадо отличился голом, а его Гранада легко прошла дальше.
Результаты дня:
Кайсар – АПОЭЛ – 1:4
Вентспилс – Русенборг – 1:5
Ренова – Хайдук – 0:1
Арарат-Армения – Фола – 3:3 (длится овертайм)
Астана – Будучность – 0:1
Теута – Гранада – 0:4
Голы: Сольдадо, 5, Кеннеди, 10 Эррера, 31, 46
Линкольн – Рейнджерс – начало матча в 18:00
КуПС – Слован – начало матча в 18:30
Ботошани – Шкендия – начало матча в 18:45
Буде-Глимт – Жильгирис – начало матча в 19:00
Гетеборг – Копенгаген – начало матча в 19:00
Локомотив Пловдив – Тоттенхэм – начало матча в 19:00
Нефтчи – Галатасарай – начало матча в 19:00
Тракай - Слован Л – начало матча в 19:00
Олимпия – Зринськи – начало матча в 19:30
Флора – Рейкьявик – начало матча в 19:30
Локомотив Тб – Динамо М – начало матча в 20:00
Лачи – Хапоэль – начало матча в 20:00
ОФИ – Аполлон – начало матча в 20:00
Сфинтул Георге – Партизан – начало матча в 20:00
Рига – Тре Фиори – начало матча в 20:00
Хибернианс – Фехервар – начало матча в 20:00
ЦСКА София – БАТЭ – начало матча в 20:00
Юргорден – ФК Европа – начало матча в 20:00
Коннас-Ки – Динамо Тб – начало матча в 20:00
Маккаби – Кайрат – начало матча в 20:00
Интер Е – Дандлок – начало матча в 20:30