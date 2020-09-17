В общем во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграют 92 команды. Львиная доля матчей состоится именно 17 сентября, если точно – 43. Противостояния на этой стадии турнира состоят из одной встречи. "Футбол 24" отслеживает результаты игрового дня онлайн в этой новости.

Заметим, что сегодня в еврокубках дебютирует Колос. Команда Руслана Костышина гостит у греческого Ариса. Отчет об этой игре можно будет прочитать на нашем сайте. Кроме того, в матче Кукеси – Вольфсбург определится соперник Десны в третьем раунде квалификации.

Коротко о главном: Андрей Сахневич в составе Вентспилса абсолютно без шансов уступил Русенборгу (1:5) и позорно покинул еврокубки. Экс-игрок Колоса и Александрии отыграл весь матч. Воспитанник Реала Роберто Сольдадо отличился голом, а его Гранада легко прошла дальше.

Результаты дня:

Кайсар – АПОЭЛ – 1:4

Вентспилс – Русенборг – 1:5

Ренова – Хайдук – 0:1

Арарат-Армения – Фола – 3:3 (длится овертайм)

Астана – Будучность – 0:1

Теута – Гранада – 0:4

Голы: Сольдадо, 5, Кеннеди, 10 Эррера, 31, 46

Линкольн – Рейнджерс – начало матча в 18:00

КуПС – Слован – начало матча в 18:30

Ботошани – Шкендия – начало матча в 18:45

Буде-Глимт – Жильгирис – начало матча в 19:00

Гетеборг – Копенгаген – начало матча в 19:00

Локомотив Пловдив – Тоттенхэм – начало матча в 19:00

Нефтчи – Галатасарай – начало матча в 19:00

Тракай - Слован Л – начало матча в 19:00

Олимпия – Зринськи – начало матча в 19:30

Флора – Рейкьявик – начало матча в 19:30

Локомотив Тб – Динамо М – начало матча в 20:00

Лачи – Хапоэль – начало матча в 20:00

ОФИ – Аполлон – начало матча в 20:00

Сфинтул Георге – Партизан – начало матча в 20:00

Рига – Тре Фиори – начало матча в 20:00

Хибернианс – Фехервар – начало матча в 20:00

ЦСКА София – БАТЭ – начало матча в 20:00

Юргорден – ФК Европа – начало матча в 20:00

Коннас-Ки – Динамо Тб – начало матча в 20:00

Маккаби – Кайрат – начало матча в 20:00

Интер Е – Дандлок – начало матча в 20:30