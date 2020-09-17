У матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи "вовки" без проблем розібрались з представником Албанії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кукес – Вольфсбург – 0:4

Голи: Вегхорст, 21, 74, Лакруа, 33, Мехмеді, 90

Нереалізований пенальті: Ррока, 35 (Кукес)

Результат поєдинку між Кукесом та Вольфсбургом з нетерпінням очікувала Десна. Адже саме переможець цієї пари мав стати суперником чернігівців у їхньому дебютному поєдинку в єврокубках. Кукес минулого сезону став срібним призером чемпіонату Албанії, а Вольфсбург посів сьоме місце у Бундеслізі, тож матч обіцяв бути бойовим.

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Вже на 20-й хвилині підопічні Олівера Гласнера вийшли вперед: нідерландський нападник "вовків" Ваут Вегхорст, скориставшись відскоком від захисника суперника, опинився з м'ячем у штрафному майданчику господарів і прошив голкіпера албанців. Ще до перерви Максенс Лакруа вдало зіграв на добиванні і подвоїв рахунок у матчі.

Буквально за хвилину Фелікс Клаус порушив правила у власному штрафному і Кукес отримав право на одинадцятиметровий. Едуард Ррока потужно пробив по центру, однак Кун Кастелс у падінні встиг виставити руку і врятував свою команду від гола.

По перерві ще один шанс змарнував австрійський півзахисник господарів Альбін Гаші, поціливши у поперечину. В середині другого тайму Вегхорст оформив дубль, замкнувши простріл Ренато Штеффена у порожні ворота. А вже на останній хвилині Адмір Мехмеді поставив масну крапку у матчі, встановивши остаточний рахунок.

Тож вже 24 вересня "вовки" тестуватимуть чергову українську команду (після Олександрії та Шахтаря) – через сліпий жереб команда Рябоконя змушена буде дебютувати у Лізі Європи на виїзді.

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