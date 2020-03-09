Степаненко нуждается в операции и может пропустить длительный срок, – СМИ

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко из-за проблем с коленом рискует пропустить длительный срок.

Хавбеку "горняков" необходима операция на мениске, информирует zbirna.com. Пока неясно, когда именно 30-летний Степаненко ляжет под нож.

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Теоретически лидер "горняков" может в течение определенного времени обойтись и без операции, играя "на уколах". Но откладывать хирургическое вмешательство не стоит, поскольку в таком случае под вопросом может оказаться участие Степаненко на Евро-2020. Восстановление игрока может занять около месяца.

Напомним, Степаненко пропустил матч 22 тура УПЛ против Колоса. Скорее всего, он пропустит и поединок с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

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