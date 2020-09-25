"Хочется поблагодарить всю команду. Все бились и старались на поле. Не получалось контролировать мяч. Может это из-за поля, так как оно очень быстрое, а мы не привыкли на таком играть.

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Кроме того, соперник нас очень хорошо прессинговал. Особенно это было видно в первом тайме. Во втором тайме мы немного успокоились и у нас что-то стало получаться. Мы начали выходить из обороны и появились моменты. Реализация подвела", – сказал Андрей Гитченко в комментарии ТК Футбол.

Отметим, Десна в драматичном матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ уступила немецкому Вольфсбургу со счетом 0:2 и вылетела из турнира.

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