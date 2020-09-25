"Хочеться подякувати всій команді. Всі билися і старалися на полі. Не виходило контролювати м'яч. Може це через поле, тому що воно дуже швидке, а ми не звикли на такому грати.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Крім того, суперник нас дуже чудово пресингував. Особливо це було видно в першому таймі. У другому таймі ми трохи заспокоїлися і у нас щось стало виходити. Ми почали виходити з оборони й з'явилися моменти. Реалізація підвела", – сказав Андрій Гітченко у коментарі ТК Футбол.

Зазначимо, Десна у драматичному матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ поступилась німецькому клубу з рахунком 0:2 та вилетіла з турніру.

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