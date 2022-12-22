Финал ЧМ-2022 хотят переиграть – все из-за "продажного" арбитра
Французы до сих пор не могут смириться с поражением от Аргентины в финале ЧМ-2022.
Петиция уже набрала 191 тысяч подписей, а причиной стала работа польского судьи Шимона Марциняка, сообщает Calciomercato.
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Болельщики убеждены, что арбитр ошибся в эпизодах с назначенным пенальти за фол на Ди Марии, неназначенным 11-метровым после падения Маркуса Тюрама и с голом Месси, когда на поле выскочили несколько запасных Аргентины. На сайте MesOpinions, где появилась петиция, объяснили, что рефери был "полностью продажным".
Напомним, что Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию. В основное и дополнительное время команды расписали безумную ничью со счетом 3:3, а в серии пенальти "альбиселесте" победили со счетом 4:2.
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