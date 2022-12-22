Французи досі не можуть змиритись з поразкою від Аргентини у фіналі ЧС-2022.

Петиція вже набрала 191 тисячу підписів, а причиною стала робота польського судді Шимона Марциняка, повідомляє Calciomercato.

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Вболівальники переконані, що арбітр помилився в епізодах з призначеним пенальті за фол на Ді Марії, непризначеним 11-метровим після падіння Маркуса Тюрама та з голом Мессі, коли на поле вискочили кілька запасних Аргентини. На сайті MesOpinions, де з'явилась петиція, пояснили, що рефері був "повністю продажним".

Нагадаємо, що Аргентина стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Францію. В основний та додатковий час команди розписали божевільну нічию з рахунком 3:3, а в серії пенальті "альбіселесте" перемогли з рахунком 4:2.

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