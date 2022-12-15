Во Франции считают, что Рабьо и Упамекано заразились гриппом от игроков сборной Англии
Сборная Англии заставила французских журналистов надеть маски после матча 1/4 финала ЧМ.
Высокая температура и боль в горле помешала двум основным игрокам выйти в стартовом составе на полуфинальный матч с Марокко.
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Некоторые сотрудники сборной Франции считают, защитник Дайот Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо подхватили грипп от игроков сборной Англии. Об этом сообщает beIN Sports. В то же время источник отмечает: нет никакой возможности подтвердить эти догадки.
В то же время La Provence сообщает, что сборная Англии настояла на том, чтобы после матча 1/4 финала ЧМ французские журналисты надели защитные маски в микст-зоне для прессы.
Мбаппе предсказывал встречу сборных Франции и Марокко на ЧМ-2022 еще в январе