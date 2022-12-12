Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе ожидал встречу со сборной Марокко на ЧМ-2022 еще до старта турнира. Телеканал beIN Sports показал видео, на котором Мбаппе в присутствии своего партнёра по ПСЖ Ашрафа Хакими предсказал, что Франция сыграет с Марокко на чемпионате мира и добудет победу.

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"Надеюсь, после победы над Тунисом мы выйдем из группы и встретимся с Марокко. Мне придётся уничтожить своего друга. Это немного разобьёт мне сердце, но это футбол. Что есть, то есть. Я должен буду это сделать", – сказал Мбаппе и посмотрел на Хакими.

Ашраф ответил: "Это я тебя уничтожу".

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