Их закрыли подальше от остальной команды, чтобы избежать дальнейшего заражения.

В понедельник, 12 декабря два игрока сборной Франции проснулись с симптомами гриппа. Об этом информирует аргентинский портал La Nacion.

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Сообщается, что признаки простуды проявились у центрального защитника Баварии Дайот Упамекано и полузащитника Ювентуса Адриена Рабьо. Оба игрока выполняли задания в одном из концентрационных залов.

Согласно источнику, оба футболиста чувствуют боль в горле, им тяжело глотать даже воду.

Во вторник ситуация не улучшилась, медики сборной Франции не заметили, чтобы Упамекано и Рабьо пошли на поправку. Их закрыли подальше от остальной команды, чтобы избежать дальнейшего заражения.

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