Висока температура та біль у горлі завадила двом основним гравцям вийти у стартовому складі на півфінальний матч із Марокко.

Тривога перед півфіналом ЧС: у двох основних гравців збірної Франції виявилися симптоми грипу

Деякі співробітники збірної Франції вважають, що захисник Дайот Упамекано та півзахисник Адрієн Рабйо підхопили грип від гравців збірної Англії. Про це повідомляє beIN Sports. Водночас джерело зазначає: немає жодної можливості підтвердити ці припущення.

У той же час La Provence повідомляє, що збірна Англії наполягла на тому, щоб після матчу 1/4 фіналу ЧС французькі журналісти одягли захисні маски в мікст-зоні для преси.

Мбаппе передбачав зустріч збірних Франції та Марокко на ЧС-2022 ще у січні