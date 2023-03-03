Джон Текстор получил смертельные угрозы в свой адрес после зимнего трансфера Джеффиньо из Ботафого в Лион.

Фанаты бразильского клуба недовольны уходом игрока, и винят во всём Текстора. Об этом информирует RMC Sport.

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"Мне пришлось сменить номер телефона. Вы не представляете, как быстро всё может измениться! Когда я приехал в Рио, везде со мной обращались как с королем. Людям легко говорить, что американцы плохие, что иметь несколько клубов – это плохо. Я понимаю, фанаты не знают меня и не знают моего сердца. Они думают, что я меркантильный", – заявил Текстор.

Джеффиньо, будучи травмированным, перешел в Лион за 10 миллионов евро и дебютировал за новую команду во вторник в четвертьфинале Кубка Франции против Гренобля. Несмотря на замену в перерыве из-за физической проблемы, 23-летний бразильский нападающий забил гол и поразил болельщиков своим выступлением.

Напомним, что в декабре 2022 года американский бизнесмен Джон Текстор приобрёл контрольный пакет акций Лиона. Он владеет корпорацией Eagle Football, которой принадлежат акции Кристал Пэлас, бразильского Ботафого и бельгийского Моленбек-Сен-Жан.