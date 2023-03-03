Джон Текстор отримав смертельні погрози на свою адресу після зимового трансферу Джеффіньо з Ботафого в Ліон.

Фанати бразильського клубу незадоволені відходом гравця, і звинувачують у всьому Текстора. Про це інформує RMC Sport.

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"Мені довелося змінити номер телефону. Ви не уявляєте, як швидко все може змінитися! Коли я приїхав до Ріо, скрізь зі мною поводилися як із королем. Людям легко говорити, що американці погані, що мати кілька клубів – це погано. Я розумію, фанати не знають мене і не знають мого серця. Вони думають, що я меркантильний", – заявив Текстор.

Джеффіньо, будучи травмованим, перейшов у Ліон за 10 мільйонів євро і дебютував за нову команду у вівторок у чвертьфіналі Кубка Франції проти Гренобля. Незважаючи на заміну в перерві через фізичну проблему, 23-річний бразильський нападник забив гол і вразив уболівальників своїм виступом.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року американський бізнесмен Джон Текстор придбав контрольний пакет акцій Ліона. Він володіє корпорацією Eagle Football, якій належать акції Кристал Пелас, бразильського Ботафого і бельгійського Моленбек-Сен-Жан.