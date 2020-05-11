toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Владельцы Манчестер Сити приобрели европейский клуб – там играет воспитанник Шахтера

13:41 102 Читати українською
Владельцы Манчестер Сити приобрели европейский клуб – там играет воспитанник Шахтера
Ломмель / Belga

Акционеры английского Манчестер Сити с City Football Group закрыли сделку по покупке бельгийского Ломмеля.

Холдинг расширил географию своей деятельности, сообщает официальный сайт компании.

Владельцы Манчестер Сити собираются приобрести французский клуб

Новым клубом в структуре City Football Group стал Ломмель из бельгийской Лиги Проксимус (второй дивизион). Сумма сделки остается неизвестной. Ранее ожидалось, что CFG погасит долги клуба в размере 1,75 млн фунтів. В сезоне 2019/20 Ломмель занял 6-е место в чемпионате, а в его составе выступал воспитанник Шахтера Бека Вачиберадзе.

Компания CFG основана в 2014 году. Ей принадлежат акции многих клубов в разных уголках планеты. В частности, 100 % акций Манчестер Сити, Мельбурн Сити и Монтевидео Сити Торке (тоже по 100 %), Нью-Йорк Сити (80 %), Мумбай Сити (65 %), Жирона (44,3 %), Сычуань Цзюню (28 %) и Йокогама Маринос (20%).

"Ти чуєш нас, Фергюсоне?!": 10 років шейха Мансура в Манчестер Сіті – від Робінью до Гвардіоли

blog_ava
"Я зол на Россию – хотел жить в нормальном городе, а получилось, что это не Украина": Бутко не хочет стновиться русским
11:50
240
Теги
Ломмель Ломмель Манчестер Сити Манчестер Сити Бельгия Бека Вачиберадзе футбольные финансы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
8
час
:
30
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук