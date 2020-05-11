Владельцы Манчестер Сити приобрели европейский клуб – там играет воспитанник Шахтера

Акционеры английского Манчестер Сити с City Football Group закрыли сделку по покупке бельгийского Ломмеля.

Холдинг расширил географию своей деятельности, сообщает официальный сайт компании.

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Новым клубом в структуре City Football Group стал Ломмель из бельгийской Лиги Проксимус (второй дивизион). Сумма сделки остается неизвестной. Ранее ожидалось, что CFG погасит долги клуба в размере 1,75 млн фунтів. В сезоне 2019/20 Ломмель занял 6-е место в чемпионате, а в его составе выступал воспитанник Шахтера Бека Вачиберадзе.

Компания CFG основана в 2014 году. Ей принадлежат акции многих клубов в разных уголках планеты. В частности, 100 % акций Манчестер Сити, Мельбурн Сити и Монтевидео Сити Торке (тоже по 100 %), Нью-Йорк Сити (80 %), Мумбай Сити (65 %), Жирона (44,3 %), Сычуань Цзюню (28 %) и Йокогама Маринос (20%).

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