Владельцы Манчестер Сити собираются приобрести французский клуб

Акционеры английского Манчестер Сити из City Football Group готовят приобретение очередного клуба. В фокусе инвесторов из ОАЭ – французский Нанси.

Холдинг собирается приобрести французский клуб даже в условиях финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, сообщает L'Equipe.

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"Мы, как и раньше, хотим приобрести Нанси. Нас ждет глобальный кризис. В данный момент существуют аспекты, которые мы не способны контролировать, но они не изменили наши планы", – заявил представитель City Football Group.

Ориентировочная стоимость сделки по продаже Нанси составляет 14 млн евро. Компания CFG основана в 2014 году. Ей принадлежат акции многих клубов в разных уголках планеты. В частности, 100 % акций Манчестер Сити, Мельбурн Сити и Монтевидео Сити Торке (тоже по 100 %), Нью-Йорк Сити (80 %), Мумбай Сити (65 %), Жирона (44,3 %), Сычуань Цзюню (28 %) и Йокогама Маринос (20%).

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