Вижу Погба в Ювентусе, а не в Реале, – экс-игрок сборной Франции

Бывший защитник Арсенала и Манчестер Сити Бакари Санья озвучил приоритетный вариант продолжения карьеры для его соотечественника Поля Погба.

"Я скорее вижу, что Погба вернется в Ювентус, ведь там играет Криштиану, и именно в этом клубе Поль заявил о себе. Он любит клуб и знает его. Перейти в Реал будет непросто, так как сейчас дела у клуба складываются не лучшим образом, от Поля будут ждать многого, плюс состав команды стареет.

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Ювентус подписал таких игроков, как Рэмзи и Криштиану. Да, Роналду уже не молод, но играет он, как и молодые, и в любом случае в Ювентусе молодая команда. Если рассматривать ближайшие 2-3 года, то потенциал Ювентуса выше, чем у Реала", – поделился Санья в комментарии Goal.com.

Напомним, разговоры о возможном трансфере Погба в Реал продолжаются еще с прошлого года, когда желание приобрести француза озвучил Зинедин Зидан. В текущем сезоне Поль провел всего 8 матчей, записав в свой актив 2 ассиста.

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