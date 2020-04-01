toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

Вижу Погба в Ювентусе, а не в Реале, – экс-игрок сборной Франции

13:44 19 Читати українською
Вижу Погба в Ювентусе, а не в Реале, – экс-игрок сборной Франции
Поль Погба / Reuters

Бывший защитник Арсенала и Манчестер Сити Бакари Санья озвучил приоритетный вариант продолжения карьеры для его соотечественника Поля Погба.

"Я скорее вижу, что Погба вернется в Ювентус, ведь там играет Криштиану, и именно в этом клубе Поль заявил о себе. Он любит клуб и знает его. Перейти в Реал будет непросто, так как сейчас дела у клуба складываются не лучшим образом, от Поля будут ждать многого, плюс состав команды стареет.

Трансферная стоимость игроков поражающе снизилась из-за пандемии – Погба обойдется в "копейки"

Ювентус подписал таких игроков, как Рэмзи и Криштиану. Да, Роналду уже не молод, но играет он, как и молодые, и в любом случае в Ювентусе молодая команда. Если рассматривать ближайшие 2-3 года, то потенциал Ювентуса выше, чем у Реала", – поделился Санья в комментарии Goal.com.

Напомним, разговоры о возможном трансфере Погба в Реал продолжаются еще с прошлого года, когда желание приобрести француза озвучил Зинедин Зидан. В текущем сезоне Поль провел всего 8 матчей, записав в свой актив 2 ассиста.

"Після Фергюсона в МЮ настала порожнеча": ван Персі – про наступника сера Алекса і Ліверпуль як приклад для наслідування

blog_ava
Конфликт Ващука и Гусева: Генеральная прокуратура отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" о задолженности
08:22
611
Теги
Англия Трансферы Бакари Санья Бакари Санья Криштиану Роналду Криштиану Роналду Поль Погба Поль Погба Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
8
час
:
47
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук