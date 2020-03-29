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Витория Гимараеш пытается избавиться от экс-фаворита Каштру

20:35 108 Читати українською
Витория Гимараеш пытается избавиться от экс-фаворита Каштру
Блати Туре / Фото ФК Витория Гимараеш

Португальский клуб страдает от трансферных прихотей своего бывшего наставника, который сейчас работает в Шахтере.

25-летний хавбек Блати Туре никак не может зарекомендовать себя в Витории Гимараэш, игрок не провел еще ни одного официального матча за главную команду.

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По информации record.pt, португальский клуб подписал Блати по просьбе своего экс-тренера Луиша Каштру, который летом перебрался в донецкий Шахтер.

Витория не хочет досрочно разрывать контракт с Туре, из-за высокой суммы отступных, а на трансферном рынке хавбек не пользуется особым спросом.

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Трансферы Луиш Каштру Луиш Каштру Блати Туре Блати Туре Витория Гимараэш Витория Гимараэш Португалия
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