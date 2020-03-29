"Мы – Шахтер!" – Каштру признался, что не может жить без футбола

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не перестает думать о "горняках" даже во время вынужденного отдыха.

"Сегодня, если бы мир не изменился, мы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не случилось, и меня переполняет грусть.

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Я скучаю по тренировкам, игрой, тренерскмому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу – не могу жить без него.

Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы – Шахтер!" – написал Каштру в Instagram.

Напомним, чемпионат Украины приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии. После 23-х туров УПЛ "горняки" лидируют в турнирной таблице, оторвавшись от Динамо и Зари на 13 очков.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента