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"Мы – Шахтер!" – Каштру признался, что не может жить без футбола

18:21 17 Читати українською
"Мы – Шахтер!" – Каштру признался, что не может жить без футбола
Луиш Каштру и Андрей Шевченко / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не перестает думать о "горняках" даже во время вынужденного отдыха.

"Сегодня, если бы мир не изменился, мы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не случилось, и меня переполняет грусть.

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Я скучаю по тренировкам, игрой, тренерскмому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу – не могу жить без него.

Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы – Шахтер!" – написал Каштру в Instagram.

Напомним, чемпионат Украины приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии. После 23-х туров УПЛ "горняки" лидируют в турнирной таблице, оторвавшись от Динамо и Зари на 13 очков.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

Сегодня, если бы мир не изменился, мы бы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть. Я скучаю по тренировкам, игре, тренерскому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу – не могу жить без него. Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы – Шахтер! ⠀ Today, if the world hadn’t changed, we were supposed to be together after another week of work. This will not happen and I feel deep sadness. I miss the training, the game, my staff, the fans, the administration and my players. I miss football, my fuel, I cannot live without it. Soon we will be together for sure. My best regards to the Heroes of this moment, all the healthcare professionals. My thoughts are with you. Follow the rules, take care. We are Shakhtar!

Допис, поширений Luis Castro (@luis_castro_official)

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коронавирус Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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