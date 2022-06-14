Вингер Динамо Витиньо хочет покинуть киевский клуб уже этим летом.

Витиньо не хочет возвращаться в Динамо после завершения его аренды в Атлетико Паранаэнсе, сообщает журналистка Моника Вилела.

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Бразилец намерен остаться в Атлетико, но не определено, договорится ли клуб с Динамо о продлении арендного соглашения. Намерение выкупить Витиньо имеет греческий Панатинаикос, однако он опасается, что не сможет выполнить условия "бело-синих" относительно перехода.

Отметим, что Витиньо провел за Динамо всего 13 поединков, отличившихся 3 голами.

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