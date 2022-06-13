"Цыганков принял интересное решение присоединиться к агентской компании, в которой работает брат Хосепа Гвардиолы. Насколько мне известно, Виктор дал Пере Гвардиоле разрешение на трудоустройство только в определенные лиги. Конкретнее пока говорить не могу, но факт остается фактом – Пере Гвардиола имеет право на авторизацию и трудоустройство Цыганкова только в определенные чемпионаты.

На данный момент ситуация такова, что на столе у ​​президента Динамо Игоря Суркиса нет никаких предложений не только по поводу Цыганкова, но и других звезд команды, которые, по мнению медиа, могут покинуть клуб. Это и об Илье Забарном, которого сватают в Тоттенхэм, и на которого якобы киевляне выставили ценник в 30 млн евро. Но пока эта информация не подтверждена.

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Те же Бущан и Шапаренко – это футболисты, к которым перед войной был интерес со стороны других клубов. Но ни во что предметное этот интерес так и не вылился.

Если говорить о Цыганкове, то у него контракт с Динамо до лета 2023 года. То есть, в следующем году он может покинуть клуб на правах свободного агента. Другое дело, что я не вспомню, когда из клуба уходил воспитанник, который становился знаковым и важным игроком для Динамо. А Цыганков – вице-капитан команды, актив Динамо, который Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

По той информации, которой я владею, до войны Динамо было готово рассматривать предложения по Цыганкову в пределах 30 млн евро. Недавно Суркис намекнул, что ждет от Виктора той же лояльности, которую в свое время продемонстрировал Ярмоленко", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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