Полузащитник Шахтера Тете понимает, что знание языка упростило бы его быт и адаптацию в Украине.

"Какие русские или украинские слова мне нравятся? "Слава Богу", "спасибо", "хорошо". Обычно эти слова.

"Хорошая идея": Тете размышляет над принятием украинского гражданства

Я не знаю, сколько времени мне понадобится для изучения языка, но иногда я разговариваю с женой на украинском. Это немного сложно, я месяц занимался и кое-что выучил. Конечно, следует учить. Мне эта идея кажется хорошей", – заявил Тете в программе Бомбардир. Также легионер Шахтера с помощью жены Татьяны исполнил несколько строк гимна Украины.

Напомним, 3 года назад "горняки" заплатили Гремио за полузащитника 15 млн евро. Действующий контракт Тете с Шахтером рассчитан до конца 2023 года.

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