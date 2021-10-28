Защитник донецкого Шахтера Витао поделился эмоциями от победы над одесским Черноморцем (3:0) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

"Сегодня был непростой поединок, соперник продемонстрировал свой стиль – нам было нелегко. Одесситы закрывались в обороне, изредка выходя в контратаки. Во втором тайме мы вернулись к своей настоящей игре, одержали победу и прошли в 1/4 финала Кубка.

Черноморец – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Черноморец играл очень закрыто, сложно в таких матчах вскрывать оборону. Когда соперник ставит автобус у своих ворот, тяжело находить свободные зоны. Во втором тайме мы начали быстрее работать с мячом и смогли найти свободное пространство.

В перерыве Мистер попросил ускориться в работе с мячом, сказал, чтобы мы находили больше вариантов для передач и располагались между линиями игроков соперника. В дальнейшем плоды этой работы привели к трем забитым мячам.

Финальный свисток прозвучал, и эту игру мы уже забыли, концентрируемся на следующей встрече. Уже с завтрашнего дня начнем подготовку к матчу с Десной – он также очень важен", – приводит слова Витао официальный сайт клуба.

Напомним, что "горняки" разгромили одесситов благодаря голам Фернандо, Антонио и Дентиньо во втором тайме.

Шахтер прошёл в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Черноморец полурезервом – "горняки" забили трижды за 17 минут