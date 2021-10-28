Оборонець донецького Шахтаря Вітао поділився емоціями від перемоги над одеським Чорноморцем (3:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

"Сьогодні був непростий поєдинок, суперник продемонстрував свій стиль – нам було нелегко. Одесити закривалися в обороні, зрідка виходячи в контратаки. У другому таймі ми повернулися до своєї справжньої гри, здобули перемогу та пройшли до 1/4 фіналу Кубка.

Чорноморець – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Чорноморець грав дуже закрито, складно в таких матчах розкривати оборону. Коли суперник ставить автобус біля своїх воріт, важко знаходити вільні зони. У другому таймі ми почали швидше працювати з м'ячем і змогли знайти вільний простір.

У перерві Містер попросив прискоритись у роботі з м'ячем, сказав, щоб ми знаходили більше варіантів для передач і розташовувалися між лініями гравців суперника. Надалі плоди цієї роботи призвели до трьох забитих м'ячів.

Фінальний свисток пролунав, і цю гру ми вже забули, концентруємось на наступній зустрічі. Уже відзавтра розпочнемо підготовку до матчу з Десною – він також є дуже важливим", – наводить слова Вітао офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що "гірники" розгромили одеситів завдяки голам Фернандо, Антоніо та Дентінью у другому таймі.

Шахтар пройшов у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Чорноморець напіврезервом – "гірники" забили тричі за 17 хвилин