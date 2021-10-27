Черноморец уступил Шахтеру в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом тайме кубкового противостояния Черноморец достойно противостоял именитому сопернику, не разрешив создать ни одного опасного момента. "Моряки" держали свои ворота на замке до 65-й минуты, пока Фернандо не открыл счет в матче.

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Через семь минут Маркос Антонио развеял последние сомнения относительно победителя, замкнув прострел от Исмаили. К концу матча свеженький Дентиньо добил Черноморец, забив после передачи Мудрика. Михаил мог отличиться и сам, но не смог обыграть Варакуту, выйдя один на один.

Как следствие, дончане вслед за Александрией, Ворсклой и Динамо вышли в четвертьфинал Кубка Украины 2021/22.

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