Черноморец в чемпионате не знал побед на протяжении восьми туров подряд, уступая по пропущенным голам только Мариуполю, поэтому в кубковой встрече против Шахтера никто не ставил на "моряков". Тем более, что они уже играли с "горняками" летом, потерпев разгром от полурезерва. От поединка в Одессе ожидали беззаботного прохода дончан в четвертьфинал.

Судаков: В этом году Шахтеру нужно выиграть Кубок Украины

Несмотря на важность матча, Юрий Мороз отважился провести определённую ротацию. В запасе остались Кучерук, Авагимян, Исаенко и Михайленко – основные футболисты Черноморца. Роберто Де Дзерби, в свою очередь, практически на все позиции выставил резервистов или молодёжь. Из реальных лидеров Шахтера на поле появились только Пятов, Кривцов, Тете и Соломон. Опорную зону доверили Бондаренко и Антонио, на острие атаки вышел Фернандо, а фулбеков играли Корниенко и Конопля.

Этого должно было быть достаточно для уверенной победы над аутсайдером УПЛ, однако первый тайм разочаровал болельщиков "горняков" (а кого-то он мог и шокировать). Черноморец ничем не уступал гранду, а Шахтер за 45 минут не провел ни одного момента. Ни одного! Футбол подопечных Роберто Де Дзерби оказался медленным, скучным и безыдейным. До перерыва можно вспомнить только два удара на трибуны в исполнении Бондаренко и Судакова. К счастью для гостей, одесситы тоже ничего интересного не создавали, хотя в контратаки команда убегала регулярно.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Очевидно, в раздевалке алленаторе "оранжево-чёрных" провёл серьёзный разговор с коллективом, ведь во втором тайме Шахтер проснулся. Уже через 6 минут после перерыва гости могли открывать счёт в результате фирменного смещения Соломона на левый угол штрафной, однако его выстрелу в дальнюю девятку немного не хватило точности. Ещё через минуту Манор повторил свой манёвр, пробив в ближний угол – Варакута поймал мяч.

Впрочем, это были индивидуальный моменты. Дончанам не хватало командных действий, поэтому на 59-й минуте Роберто Де Дзерби освежил позиции фулбеков. На поле вышли Додо и Исмаили, а уже на 62-й Судаков замыкал навес последнего на линию вратарской – Георгий пробил головой мимо дальнего угла! На 64-й же счёт был открыт: Варакута неудачно выбил подачу с левого фланга, Тете на правом подхватил мяч и обыграл защитника финтом, после чего исполнил прострел – его заблокировали, однако Фернандо пробил отскока метров с 13-ти. 0:1!

Юрий Мороз сразу провёл замены, выпустив Авагимяна и Михайленко вместо Цитаишвили и Смирного, но на 72-й минуте все вопросы касательно четвертьфиналиста были сняты. Тете сместился с правого фланга и отдал классную передачу на левую половину штрафной, Исмаили прострелил на дальнюю штангу, а Маркос Антонио неожиданно прибежал на замыкание – 0:2! На 82-й же минуте свежий Дентинью добил Черноморец, приняв закидушку от Мудрика на правый угол вратарского, качнув Кузика, пожонглировав мячом и пробив мимо Варакуты. 0:3.

Мудрик в эндшпиле встречи мог добавить к ассисту ещё и гол, выскочив один на один с голкипером, но Варакута парировал его хитрый удар низом между ног. В итоге финальный свисток зафиксировал разгромную победу Шахтера. Дончане вслед за Александрией, Ворсклой и Динамо выходят в четвертьфинал Кубка Украины 2021/22.

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