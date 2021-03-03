"У нас вообще ничего нет. Мы только вернулись из Турции, нам негде тренироваться. Слава богу, нашли маленькую "коробку", 70 км от Ровно. 40 минут потренировались и возвращаемся назад.

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Обычное село, люди вкладывают деньги. Я уже говорил, что в Антарктиде белые медведи, наверное, уже сделали искусственное футбольное поле, а в Киеве – нет. За 30 лет не построить ни одного поля – это крах", – поделился Вирт в комментарии Футбол News.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины между Верес и Зарей состоится уже сегодня, 3 марта. Начало встречи в 14:00.

Верес – Заря: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины