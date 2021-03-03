Головний тренер Вереса Юрій Вірт зізнався, як команда готувалась до матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Зорі.

"У нас взагалі нічого немає. Ми тільки повернулися з Туреччини, нам ніде тренуватися. Слава богу, знайшли маленьку "коробку", 70 км від Рівного. 40 хвилин потренувалися і повертаємося назад.

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Звичайне село, люди вкладають гроші. Я вже говорив, що в Антарктиді білі ведмеді, напевне, вже зробили штучне футбольне поле, а в Рівному – ні. За 30 років не побудувати жодного поля – це крах", – поділився Вірт у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубка України між Вересом та Зорею відбудеться вже сьогодні, 3 березня. Початок зустрічі о 14:00.

Верес – Зоря: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України