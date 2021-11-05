Нападающий Реала Винисиус Жуниор получил шанс сыграть за свою сборную в ближайших матчах квалификации на ЧМ-2022.

Сначала тренерский штаб пентакампеонов оставил без внимания успешные выступления за Реал 21-летнего вингера, но судьба подарила Винисиусу дополнительный шанс.

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К сожалению, вызов удалось получить за счет травмы другого звездного форварда. Роберто Фирмино в матче Лиги чемпионов против Атлетико повредил подколенное сухожилие и пропустит больше месяца. Следовательно, нападающий Ливерпуля не сможет сыграть за Бразилию против Колумбии (12 ноября) и Аргентины (17 ноября).

Добавим, что в этом сезоне Винисиус Жуниор провел за Реал 15 матчей, забив 9 голов и отдав 5 результативных передач во всех турнирах.

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