Рамирес традиционно вызван в сборную Венесуэлы
Очередной представитель столичного украинского гранда получил вызов в свою сборную.
Эрик Рамирес поможет главной команде Венесуэлы в двух поединках отбора на Мундиаль 2022 года, сообщает официальный сайт Динамо.
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11 ноября венесуэльцев ожидает выездное противостояние против Эквадора в Кито. Через 5 дней после этого команда Рамиреса будет принимать Перу в Каракасе. Обе встречи начнутся в 23:00 по Киеву. Венесуала располагается на последней строчке в группе южноамериканского региона и уже потеряла все шансы на участие в ЧМ.
К слову, Эрик имеет в своем активе шесть матчей за национальную команду и один забитый мяч. Он дебютировал в футболке сборной годом ранее.
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