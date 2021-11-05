Эрик Рамирес поможет главной команде Венесуэлы в двух поединках отбора на Мундиаль 2022 года, сообщает официальный сайт Динамо .

Игроки Динамо и Ворсклы получили вызов в сборную Люксембурга

11 ноября венесуэльцев ожидает выездное противостояние против Эквадора в Кито. Через 5 дней после этого команда Рамиреса будет принимать Перу в Каракасе. Обе встречи начнутся в 23:00 по Киеву. Венесуала располагается на последней строчке в группе южноамериканского региона и уже потеряла все шансы на участие в ЧМ.

К слову, Эрик имеет в своем активе шесть матчей за национальную команду и один забитый мяч. Он дебютировал в футболке сборной годом ранее.