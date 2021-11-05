Нападник Реала Вінісіус Жуніор матиме шанс зіграти за свою збірну в найближчих матчах кваліфікації на ЧС-2022.

Спочатку тренерський штаб пентакампеонів залишив без уваги успішні виступи за Реал 21-річного вінгера, але доля подарувала Вінісіусу додатковий шанс.

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На жаль, виклик вдалося отримати коштом травми іншого зіркового форварда. Роберто Фірміно у матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко пошкодив підколінне сухожилля і пропустить понад місяць. Відтак, нападник Ліверпуля не зможе зіграти за Бразилію проти Колумбії (12 листопада) та Аргентини (17 листопада).

Додамо, що у нинішньому сезоні Вінісіус Жуніор провів за Реал 15 матчів, забивши 9 голів та віддавши 5 результативних передач у всіх турнірах.

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