Подопечные Иманоля Альгуасиля готовятся к воскресному выездному матчу с Севильей. К сожалению, им точно не поможет Микель Оярсабаль.

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Как сообщает пресс-служба клуба , 24-летний испанец утром вывихнул левое колено. Первое обследование показало разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие недели Микель будет прооперирован. Восстановление от этого повреждения длится около 6-9 месяцев, что ставит под сомнение участие Оярсабаля в ЧМ-2022, который состоится в ноябре-декабре.

Отметим, что Микель является одним из лидеров Реал Сосьедада. В этом сезоне он провел за "бело-синих" 33 матча во всех турнирах, отличился 15-ю голами и 4-мя результативными передачами.