Підопічні Іманоля Альгуасіля готуються до недільного виїзного матчу з Севільєю. На жаль, їм точно не допоможе Мікель Оярсабаль.

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Як інформує прес-служба клубу, 24-річний іспанець вранці вивихнув ліве коліно. Перше обстеження показало розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Найближчими тижнями Мікель буде прооперований. Відновлення від цього пошкодження переважно триває 6-9 місяців, що ставить під сумнів участь Оярсабаля в ЧС-2022, який відбудеться в листопаді-грудні.

Зауважимо, Мікель є одним із лідерів Реал Сосьєдада. Цього сезону він провів за "біло-синіх" 33 матчі у всіх турнірах, відзначився 15-ма голами й 4-ма результативними передачами.

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