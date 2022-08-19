Этим летом уже трое киевлян присоединились к литовскому клубу.

Полузащитник Динамо Вадим Мащенко продолжит карьеру в Ионаве, сообщает Transfermarkt.

Защитник Мариуполя, проходивший сборы с Шахтером, продолжит карьеру за границей

22-летний вингер, последним клубом которого был Черноморец, перебрался в литовскую команду на правах аренды до 31 декабря 2022 года.

Интересно, что летом в Ионаву перешли еще двое динамовцев – 19-летний голкипер Артем Фастов и 19-летний полузащитник Егор Глушач (оба подписали контракты на полгода).

Напомним, отныне за представителя второго литовского дивизиона будут выступать уже семеро украинцев – кроме вышеупомянутых игроков цвета команды защищают защитники Эрнест Астахов и Андрей Слинкин, полузащитник Назар Моцик и форвард Артем Радченко.

К слову, летом Ионаву возглавил украинский специалист Петр Кушлык (ассистент Евгений Луценко).

Циганков: стати легендою Динамо не можна "кинути" Суркіса – де поставити кому?