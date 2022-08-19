Цього літа вже троє киян приєднались до литовського клубу.

Півзахисник Динамо Вадим Мащенко продовжить кар'єру в Йонаві, повідомляє Transfermarkt.

Захисник Маріуполя, який проходив збори з Шахтарем, продовжить кар'єру за кордоном

22-річний вінгер, останнім клубом якого був Чорноморець, перебрався у литовську команду на правах оренди до 31 грудня 2022 року.

Цікаво, що влітку у Йонаву перейшли ще двоє динаміцвців – 19-річний голкіпер Артем Фастов та 19-річний півзахисник Єгор Глушач (обидва підписали контракти на півроку).

Нагадаємо, відтепер за представника другого литовського дивізіону виступатиме вже семеро українців – окрім вищезгаданих гравців кольори команди захищають захисники Ернест Астахов та Андрій Слінкін, півзахисник Назар Моцик та форвард Артем Радченко.

До слова, влітку Йонаву очолив український фахівець Петро Кушлик (асистент Євген Луценко).

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