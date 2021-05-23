Виллок забил в 7-м матче подряд – 21-летний талант Арсенала повторил рекорд легенды АПЛ
Полузащитник Ньюкасла Джо Виллок может стать новой звездой чемпионата Англии.
Джо Виллок забил в ворота Фулхэма в рамках последнего тура АПЛ, хавбек отличился голом в 7-м матче подряд.
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По этому показателю 21-летний англичанин повторил рекорд легенды Нюкасла и сборной Англии Алана Ширера, сообщает OptaJoe. Сам экс-форвард уже поздравил молодого преемника с этим достижением.
Напомним, Виллок выступает за "сорок" на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Арсеналу, куда футболист вернется летом. В нынешнем сезоне АПЛ Джо провел 20 матчей, в которых забил 9 мячей.
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