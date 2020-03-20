Виллиан сделает благородный подарок для Челси, несмотря на близкое окончание контракта

Вингер Челси Виллиан рассказал, будет ли играть за лондонцев, если АПЛ удастся провести летом.

"Мой контракт действительно заканчивается в июле. Я думаю, у меня не будет проблем, чтобы продолжить играть в эти дни, эти месяцы.

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Я хочу буди лояльным к клубу, который всегда относился ко мне так же. Это не зависит от подписанных бумаг. Но неопределенность остается, мы не знаем, что может произойти. Не сомневайтесь – я отдам клубу все возможное, и контракт здесь не имеет значения", – подчеркнул Виллиан в комментарии Esporte Interativo.

Напомним, Челси является одним из тех клубов, в котором обнаружили коронавирус – заболел талант "синих" Калум Хадсон-Одой.

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