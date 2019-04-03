Виллаш-Боаш может возглавить Вольфсбург – португалец не тренирует с 2017-го года

Интервью — 14:00 119
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"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес Кравця
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Рекордсмен Зинченко планирует огорчить Ливерпуль, Коноплянка на грани полуфинала – топ-5 матчей мидуикаМир — 2 апр 1150
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"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянстваИнтервью — 2 апр 750
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Коштовний подарунок Суркіса добиває репутацію президента Німецького футбольного союзу – Гріндель може втратити посадуГермания — 2 апр 876
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Арсенал победил Ньюкасл и вышел на третье место АПЛАнглия — 1 апр 154