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Виллаш-Боаш может возглавить Вольфсбург – португалец не тренирует с 2017-го года

12:31 35 Читати українською
Виллаш-Боаш может возглавить Вольфсбург – португалец не тренирует с 2017-го года
Андре Виллаш-Боаш / Фото: BBC

Андре Виллаш-Боаш может стать наставником немецкого Вольфсбурга.

Недавно стало известно, что главный тренер Вольфсбурга покинет клуб летом. Немецкий клуб уже начал искать нового наставника команды. Одним из претендентов является Андре Виллаш-Боаш.

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Руководство Вольфсбурга уже проводит переговоры с португальским специалистом, сообщает немецкое издания Bild.

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Напомним, Виллаш-Боаш известен своей работой в Порту, Челси и Тоттенхэме. Последним клубом португальца был китайский Шанхай СИПГ, который специалист покинул в ноябре 2017 года.

Теги
Германия Вольфсбург Вольфсбург Андре Виллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш
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