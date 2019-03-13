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Лаббадия покинет Вольфсбург летом

11:55 5 Читати українською
Лаббадия покинет Вольфсбург летом
Бруно Лаббадия / ФК Вольфсбург

Главный тренер Вольфсбурга Бруно Лаббадия покинет свой пост по окончании сезона.

Вольфсбург не станет продлевать контракт с Бруно Лаббадией, сообщает официальный сайт клуба.

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"Хочу поблагодарить клуб за интенсивные последние несколько месяцев. Я много размышлял над своим будущим в последние недели и решил покинуть Вольфсбург летом", – сказал Лаббадиа.

Контракт специалиста с клубом завершается 30 июня 2019 года.

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