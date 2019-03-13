Лаббадия покинет Вольфсбург летом

Главный тренер Вольфсбурга Бруно Лаббадия покинет свой пост по окончании сезона.

Вольфсбург не станет продлевать контракт с Бруно Лаббадией, сообщает официальный сайт клуба.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

"Хочу поблагодарить клуб за интенсивные последние несколько месяцев. Я много размышлял над своим будущим в последние недели и решил покинуть Вольфсбург летом", – сказал Лаббадиа.

Контракт специалиста с клубом завершается 30 июня 2019 года.